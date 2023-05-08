俄羅斯傭兵組織瓦格納集團6日宣布撤出烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）的計畫，不過烏克蘭表示瓦格納士兵還在增援陣地，想在5月9日俄國二戰勝利紀念日前拿下這座城市。前立委蔡正元強調，瓦格納以殺傷敵軍的人數領賞，又不以攻佔敵方土地論功，造成敵軍大量傷亡，也造成瓦格納本身非常低的死亡率。台灣軍方與其找那些美軍教官來教導或訓練台軍，還不如找瓦格納來當教官比較有實效，否則錢都白花了。

蔡正元今(8日)在臉書發文提到，這次俄烏戰爭有最突出表現的軍隊，就是瓦格納傭兵軍團，把俄羅斯和烏克蘭的正規軍，以及CIA的國際傭兵團都比下去了。瓦格納每個人擊斃的烏軍，比俄軍多很多，瓦格納自己的平均傷亡人數，又比俄軍少很多，烏軍就更沒得比了。

蔡正元指出，瓦格納以殺傷烏軍的人數領賞，又不以攻佔烏克蘭土地論功，這種現象造成烏軍大量傷亡，也造成瓦格納非常低的死亡率。歐美媒體動輒說瓦格納死傷慘重，都是幫忙烏軍遮臉的謊言。因為瓦格納的本性，就是要活著領賞，活著越久領得越多，瓦格納的生意也就越好。如果死傷慘重，下次就沒生意了，也沒有人可以接生意。

蔡正元強調，瓦格納一面在烏克蘭打仗，還一面接下非洲的大訂單，因爲瓦格納的戰績，已經在傭兵世界創下紀錄，把英美的傭兵集團全部比下去。其實瓦格納軍團，兼具傭兵和募兵的特性，戰略和戰術極具靈活和彈性，讓美軍在背後指揮的烏軍疲於奔命，也把笨大傻粗的俄軍晾在旁邊。

蔡正元直言，台灣軍方找那些美軍教官來教導或訓練台軍，還不如找瓦格納來當教官，比較有實效。否則花冤枉錢買一堆爛武器，即使買了一千億，附送五億元的無用贈品，也不如百貨公司週年慶送的贈品。最後還拜託老百姓打城鎮戰，千百億銀子都白花了，也只看到美軍教官在耍猴戲。