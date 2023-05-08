「魔獸」霍華德（Dwight Howard）6日現身PLG台北富邦勇士主場，觀看高雄鋼鐵人出戰富邦勇士之戰，為前NBA隊友林書豪應援。今(8)日更在社群上曬出與林書豪當年配合密切的「空中接力」的得分時刻吐露心聲，還釣出林書豪回覆，讓粉絲嗨翻。

霍華德與林書豪過往在NBA時，曾在2013-2014年賽季中，一同為休士頓火箭隊效力，如今兩人皆來到台灣，雖然分別效力不同隊伍，但好交情依舊不減，當林書豪效力高雄鋼鐵人與富邦勇士近日交手時，霍華德特地到場觀看，林書豪事後受訪時，也表示：「我就跟他打個招呼，很久沒有看到他。」

此外，霍華德於今日在IG上更新一則貼文，寫下：「距離上回我和林書豪一起打球，已經是10年前了。誰會想到我們會一同在台灣打球，很高興看到你打球，我為你感到驕傲！」並曬出過往與林書豪當隊友時的畫面，其中一則是林書豪投球而霍華德在籃框旁躍起，接力將球灌入籃框的「空中接力」畫面，默契絕佳的模樣尤為引人注目。

該則貼文下方，也驚喜釣出林書豪回覆：「尖峰時刻的能量！很開心能看到你，兄弟。」此外，霍華德也向粉絲嗨喊：「如果你很高興我和書豪決定來台灣，讓台灣在未來的籃球發展變得更好，請在下面留言。」吸引不少粉絲在底下爭相留言回覆，短短時間內逾21萬名網友按讚留言。