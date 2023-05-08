在最後15公尺衝出重圍，清華大學蕭永淇以些微之差、超過第四水道台灣師大吳浚鋒，以23秒01成績拿下112年全國大專校院運動會游泳公開男子組50公尺自由式金牌。

已經有段時間沒有比賽的蕭永淇，面對這次全大運其實沒有特別調整，也抱持著「未知數」的心情，沒想到一舉奪金，在最後一刻超過口中的「大學長」吳浚鋒，坦言：「真的很激動！」

國小就開始練游泳的蕭永淇，目前就讀清大運動科學系四年級，仍覺得在課業與游泳上要取得平衡真的不容易，每周跟著清大泳隊練習2到3次，自己還要額外找時間加強練習。

蕭永淇已經考上系上碩班，會繼續往運動科學領域鑽研，他也坦言，碩班之後可能會將重心慢慢轉移，但也希望還是能保持游泳訓練，而在這麼長的訓練日子裡，最感謝的莫過於家人一路以來的支持，讓他總能夠從家人身上獲得能量，這次全大運個人項目還剩下50公尺蝶式，他笑稱希望能順利完賽，畫下美好句點。