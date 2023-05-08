新北市議會市政總質詢，新北市議員卓冠廷統計台電數據指出，新北市從2018年至今再生能源無論發電量、成長量、成長率皆是六都吊車尾；新北經發局長何怡明回擊，新北市去年太陽光電裝置容量成長率達82.57％，成長率為六都第一，以2018至2022為期計算，新北市太陽光電裝置容量成長率達539.87％亦為六都之冠，不容偏頗數字混淆，在議會殿堂淪為政治口水之戰。

對於侯批中央2025非核家園做不到，重點在能源配比，卓冠廷問侯心目中的配比是怎麼樣最好，侯強調「配比最重要是不缺電。」

卓冠廷統計台電再生能源數據，從2018年底到現在，新北市再生能源總電量26萬8538千瓦，是六都倒數第二，只贏台北市；5年來增加電量12萬7627千瓦，也是只贏台北市，就算看發電量成長率，竟然也是六都倒數第二。

卓冠廷指出，從新北市的法令和預算兩來看，新北市府都不重視綠能發展，攤開歷年預算，新北市在2014年首度將「節能」和「綠能」兩個概念從「綠色產業」分離開來，當年再生能源相關預算總額超過千萬，到了2023年侯市長主政的新北市，局處相關預算卻剩下480餘萬，比朱立倫市長任內少2／3預算，侯友宜根本是「廢話很豐滿，能力很骨感」。

經發局長何怡明表示，新北市積極推動再生能源，包含太陽光電、地熱及風力，以太陽光電為例，新北市不只是北部第一個辦理公有案場標租設置太陽光電的縣市，也是全台第一個在公有建物上導入太陽光電公民電廠機制的地方政府，積極響應中央能源政策，並以2050年達成淨零碳城市的願景為目標。

去年太陽光電裝置容量成長率達82.57％，成長率為六都第一，以2018至2022為期計算，新北市太陽光電裝置容量成長率達539.87％，亦為六都之冠，預計於2025年太陽光電裝置容量量達140MW，2030年達180MW。

何怡明也說，新北市自2013年度起推動太陽光電發展，原以於2025年太陽光電裝置容量量達100MW為目標，但因新北市推動成效顯著，提前於2022年達成目標，故以滾動式調高目標門檻為2025年達140MW，更配合市府淨零碳城市政策，設定挑戰目標於2030年達180MW。

經發局補充，預算部分新北市自2019年度起，每年編列450萬元預算投入太陽光電發展，並以補助民眾設置成本，降低參與門檻，鼓勵民間及企業積極參與太陽光電設置，新北市也透過公有標租、教育宣導等推動措施，戮力打造新北綠能城市願景。

新北市推動再生能源除太陽光電，風力發電新北市目前共有9支風力發電機組，裝置容量達13.34MW，包含林口區有5支計10.7MW，石門區有4支計2.64MW。此外，具有24小時穩定發電優點的地熱能源，也被視為2050年淨零碳排放的重要能源之一。位於大屯山地熱資源區的「金山硫磺子坪」，為新北首座地熱示範區，預計112年底前啟動，預計地熱設置量達4MW以上，年發電量達2700萬度電。