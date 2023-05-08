鈞興表示，鈞興持續深化各領域業務接單，同時積極開拓新領域業務契機，帶動電動工具、園林工具、工業機器人等領域客戶訂單拉貨力道持續回升。鈞興近年在工業機器人領域業務銷售穩步放大，挹注園林工具、工業機器人領域銷售，是4月營收創歷年同期次高的主因。

鈞興指出，根據Markets and Markets市場調查報告顯示，各國建築、車用領域等需求不斷提升，可帶動全球電動工具市場規模從2022年428億美元成長至2027年655億美元，複合年增長率8.9％。鈞興優化研發、設計、製造能力，並持續與客戶共同研發新款齒輪傳動產品，有效滿足客戶客製化、高精度且輕量化等產品開發需求，有助於創造整體接單表現提升。

鈞興對於第二季營運，維持審慎樂觀看法。鈞興表示，鈞興看好主要客戶訂單需求增溫、新產品出貨挹注，並積極擴大各領域業務接單表現，有助於帶動整體產能稼動率，加上拓展電動助力車（E-Bike）業務，以及加大推廣新款下管型中置電機產品，下半年有機會陸續發酵且貢獻營收，不僅可挹注訂單能見度，並望帶動未來營運逐季成長。