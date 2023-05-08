大陸26歲男星李明德是北京電影學院的學生，他外型清秀，參演影視作品有《人不彪悍枉少年》、《如此可愛的我們》、《蓬萊間》、《追光者》等等，因長相稚嫩，時常出演學生或年齡小的角色，近日他遭女星爆料有桃色緋聞，他3日發文透露已報警，但近日又將貼文刪除，讓外界霧裡看花。

女演員張皓炘透過狗仔爆料，稱自己2021年與男演員李明德在酒店相遇，後來兩人在酒店發生了關係，沒過幾天李明德看見女方和一位男助理站在一起，誤會兩人有感情關係，將女方連絡方式拉入黑名單，如今張皓炘會爆料是因為遭另外一位男藝人毆打、辱罵，希望曾經交往的李明德幫忙。爆料一出，3日李明德在微博發文表示已到警局報案，「本人李明德不認識張皓炘女士，如有需要，可以隨時前往派出所或者法院當面對質。」

李明德提到目前與經紀公司有合約糾紛，身邊只有一位朋友幫忙處理工作，且近日有新戲上線，希望網友理性看待流言，不過近日被發現這條報警的貼文已經刪除，女方的爆料貼文也看不見了，讓外界猜測爆料內容屬實，兩人已經私下達成和解。不少網友表示：「他路人緣真的好……因為我就是一個對他很有好感的路人……」、「我現在是真的相信這哥被搞了，結合之前經紀公司拖欠工資，現在在解約來看」、「這是心虛了嗎」、「估計是私下和解了」、「這是突然認識女方了？」

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