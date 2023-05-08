勾結「台版柬埔寨」詐騙集團首腦「藍道」杜承哲的台北寧夏派出所所長葉育忻，被發現暗中幫忙詐騙集團調閱被害人資料，裡應外合用警察資源來犯罪，甚至還收受詐騙集團的賄賂，拿了價值100萬元的泰達幣。如今更爆出他出手大方，除了相當會做公關外，還把上下同仁都打點得宜，甚至過去派出所尾牙直接辦在五星的萬豪酒店，財力驚人與一般辦在海產店的派出所尾牙差很大。

據《ETTODAY》報導，有知情人士透露，葉姓所長在大同分局表現異常亮眼，從抓車手、毒品、槍枝案都名列前茅，不只業務成績好，他做人公關能力也相當強，經常送同仁紀念品與小點心，聚會甚至會搶著買單，讓人以為他家境富裕，甚至寧夏所的尾牙，就直接辦在五星酒店萬豪，還邀來許多建商與有力人士到場用餐，讓不少警察同仁都認為他應該是家境富裕，才會認識這些有力人士與出手闊綽。

如今被爆出他和詐騙集團有關係甚至收賄，也讓人懷疑他出手闊綽的原因，但究竟他的公關費用哪裡來，有沒有勾結其他事務的狀況，後續還需要檢警調查。

「台版柬埔寨」收賄所長出手闊綽 爆派出所昔日尾牙直接辦萬豪

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