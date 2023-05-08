在112年全國大專校院運動會跆拳道對打一般女生組賽事場上，來自高雄餐旅大學兩位未來空姐賴歆嵐、張安蕎，分別在57公斤級、67公斤級斬獲金牌。

賴歆嵐、張安蕎目前就讀高雄餐旅大學航空暨運輸管理服務系，都在星宇航空實習，未來希望從事空服和地勤工作，但也忘不了從小學到大的跆拳道，兩人一同拜師打拳，也在全大運拿下好成績，雙嬌表示，國中練完跆拳道之後，高中就沒有繼續打，也沒有參加任何賽事，直到大學重返跆拳道賽場，張安蕎大一時奪下金牌，去年飲恨吞銀，今年在67公斤級賽事中重返榮耀，她說：「去年沒拿金牌回學校不敢跟大家說，覺得很丟臉，今年冠軍戰對手也是去年金牌得主，總算是雪恥了。」

賴歆嵐則是已經4年沒有練習跆拳道，學校體育老師告訴他，別班也有一個跆拳女將，因此讓她結識張安蕎，去年參賽狀況不好，只拿到第5名，於是決定找張安蕎的教練一同練習，今年在57公斤級賽事上奪下金牌，也是讓自己付出的努力獲得回報。

賴歆嵐在台北實習、張安蕎在桃園實習，兩人周一到周五都需要上班，周五下班後搭車到台中「春社跆拳道」跟著教練李坤霖學習，儘管下了班還要練習，對於她們來說相當辛苦，但跆拳道也是兩人的興趣，李坤霖表示：「他們學校沒有資源，只能每個禮拜來我這邊練習，訓練時間只有周五、六兩天非常少，短時間內要做很多訓練，真的很辛苦，我們就用最緊湊的時間來準備。」

談到兩人今年最大的修正，李坤霖回應：「主要是針對傳統護具的得分方式，修正動作的完整性、節奏感、速度跟節拍，達到傳統護具得分的效果，兩人執行戰術都很完美，所以讓他們得分效率跟在場上的節奏都有進入比賽狀況。」