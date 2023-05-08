隨著5月到來，太平警分局與太平警友辦事處有感身兼雙職女性警察同仁們為家庭及工作的無私的付出，8日中午一同與警媽咪們到北屯區某藝園餐廳享用精緻午餐，尤其餐廳主打置身在博物館內享用美食，精緻的藝術品加現場導覽，為警媽們帶來一場視覺、味覺兼具的美食饗宴，慶祝屬於自己的節日。

現場2位身懷六甲的準媽媽及1位剛回崗位上班的新手媽媽與許多警媽們紛紛開啟話匣子，互相交流育兒經，除慢慢體會到當母親的辛勞及所帶來的責任，希望也能警職工作及家庭生活之間取得平衡；餐敘後分局長蔡慶星貼心親送康乃馨花束每位警媽們，更讓她們直呼「真是一個溫馨又難忘的『優』閒時光。」

太平警友辦事處主任許煌桐表示，現今的女性在職場工作上都展現獨當一面的工作態度，往往展現巾幗不讓鬚眉的成效，在母親節的前夕，代表警友辦事處感謝警媽們對治安的貢獻及對家庭的付出，送上衷心的祝福與感謝。

蔡慶星則說，女性警察同仁身為職業婦女除了24小時輪班外，回到家中還要忙著家務及教育小孩等，確實相當辛苦，希望在這母親節前夕，透過不一樣的餐敘活動，能讓她們適度放鬆身心，分局亦持續為女性同仁建立友善溫馨的工作環境。