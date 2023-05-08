3名面具強盜闖入日本東京著名的銀座區名錶店公然行搶，他們持刀威脅店員，並砸碎展示櫃搜刮走多支手錶，總價大約1億日幣。許多路人目睹過程，但都以為是拍電影，劫匪就在眾目睽睽下成功逃逸。

NHK報導，事件發生在8日下午6時30分(台北時間5點30分)左右，3名戴著白色面具的劫匪闖入名錶店，持刀指著店員威脅「快趴下，否則我會殺了你。」店員沒有反抗，劫匪砸碎展示櫃取走手錶裝入後背包裡，快速離開店舖，逃入接應的白色汽車。

當時天色仍然很亮，街上有許多行人，都看到了搶劫過程。目擊者說：「3個戴著白色面具的男子用撬棍之類的東西砸碎展示櫃，拿走了手錶。然後3人跑著離開錶店，搭上一輛白色的休旅車逃走了。銀座人多車多，所以沒有想到會發生這樣的事情，現在回想起來，還蠻可怕的。」

整個過程沒人出面攔阻，但是不少人用手機拍攝下過程並放到網路上。拍攝者表示，「一開始覺得像拍電影，只是覺得奇怪，沒有看到攝影機。」 他的影片拍到車牌，更覺得奇怪，因為車牌號碼並不完整。

日本警方正在根據各種線索調查他們的行踪，目前在赤坂找到4名嫌犯。