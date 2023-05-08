幼童們特地送上卡片，祝嘉義市長黃敏惠母親節快樂。（呂妍庭攝）

嘉義市政府警察局職場互助教保服務中心今在第一分局舉行揭牌儀式，目前已招收9名2至6歲幼兒，主要以警察子女為主，揭牌儀式上，小小孩有的放聲大哭、有的顯得不知所措，也有落落大方配合拍照比出可愛表情，反應超寫實，嘉義市長黃敏惠除誇小孩好可愛，也忍不住和孩童玩起煮飯遊戲，場面十分溫馨。

市警局第一分局將原有的會議室空間挪出來，在教育部國教署516萬元補助和市府自籌88萬8000元下，花費604萬8000元，歷經1年規畫和施作，打造最多可容納25名孩童的教保中心，4月正式招生，目前已招收9名孩童，有警察、海巡人員和衛生局公務員子女，預計8月可增加學生數達16人。

揭牌儀式上，小小孩有的放聲大哭、有的顯得不知所措，反應真實。（呂妍庭攝）

揭牌儀式上，小小孩有的放聲大哭、有的顯得不知所措，反應真實。（呂妍庭攝）

今包括黃敏惠、嘉義市議長陳姿妏、警察局局長陳炯旭、中華宏觀學會理事長蕭芳華及多位議員皆出席揭牌，黃敏惠說，在溫馨母親節前夕，嘉義市第5間教保中心正式啟用，特別感謝議會支持，市府也積極爭取中央預算，更要感謝市警局的用心規畫，中心軟、硬體設備上都相當完善。

嘉義市政府警察局職場互助教保服務中心幼童打卡牆十分有特色。（呂妍庭攝）

黃敏惠和陳姿妏都不約而同提到少子化已造成台灣出生率低「生不如死」，因此完善的托育設施更顯重點，黃敏惠甚至說，嘉義市早在2017年就已進入「生不如死」人口負成長趨勢，期待警局教保中心在社團法人中華宏觀專業幼童教保福利學會經營下，爸爸媽媽更能兼顧家庭與工作，更希望年輕的爸爸媽媽們都能放心生、安心養，增加嘉義市教保服務的量能。

黃敏惠重申，嘉義市重視孩子的教育，大家一起合作努力，把教育做好，年輕人就沒有後顧之憂。

陳炯旭說，教保中心主要招收2歲至6歲幼兒，這個年齡層的孩子正是充滿好奇心的階段，因此同仁要同時兼顧工作及育兒實在分身乏術，鼓勵警察局同仁多加利用教保中心，期許能提高生育數，一起為國家解決少子化問題，貢獻心力。