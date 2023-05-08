俄羅斯克里姆林宮3日凌晨遭到2架無人機攻擊，最終遭擊落爆炸，未釀成傷亡，莫斯科指控烏克蘭企圖暗殺普丁，不過基輔強烈否認。對此，前立委郭正亮7日就表示，「這給人家的感覺是俄羅斯境內發生的，但也不能排除烏克蘭的嫌疑，有可能是滲透進去、也有可能是俄羅斯反普丁的人幹的、也可能是軍情單位，當然還有一種情況就是俄羅斯內部的激進派幹的」，引發討論。

郭正亮7日在在網路節目《不演了新聞台》中表示，「因為無人機看起來並沒有攜帶相當驚人的炸藥，就在上空爆炸了，這事情有點詭異」，郭正亮坦言，理論上烏克蘭也有種無人機UJ-22，它可以一個小時飛120公里，飛7個小時，理論上是飛的到的，「可是烏克蘭做這個事情，我覺得很難以想像，因為他是在清晨兩點發生的，幾乎確定普丁不可能在裡面，而且普丁最近很少進入克里姆林宮，更不可能凌晨兩點在那邊睡覺或辦公，所以第一個就是斬首的動機排除」。

郭正亮更說，再來如果不是為了斬首，那凌晨兩點到克里姆林宮搞這個爆炸，對戰略毫無好處，這剛好可以讓俄羅斯做大內宣，然後對烏克蘭作報復，那這個事件就是要進一步讓他還有理由再打」，郭正亮認為，「從政治動機來看，實在是想不出烏克蘭幹這件事是要幹什麼？這給人家的感覺是俄羅斯境內發生的，但也不能排除烏克蘭的嫌疑，有可能是滲透進去、也有可能是俄羅斯反普丁的人幹的、也可能是軍情單位，當然還有一種情況就是俄羅斯內部的激進派幹的」。

郭正亮最後也說，這件事值得關注的是另外兩件事，這個事情是清晨兩點爆炸，莫斯科人不可能沒看到，結果新聞隔了12小時才出來，沒有新聞立刻報導，郭正亮認為，「是克里姆林宮有下去要求電視台不要報，要等統一稿，那個統一稿就直接說是烏克蘭幹的，如果克里姆林宮發的新聞稿就咬定是烏克蘭幹的，就意味著後面會有動作，因為這是一種指責，後來又傳出莫斯科不排除是美國幹的，這兩個動作就有點刻意，美國會不會想要比照用同樣的招數，西方的媒體又要醞釀一波新的報導，後續如果有，也有可能因為事件發生，勸和促談的力量更積極起來，就是這樣子」。