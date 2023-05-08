副總統、民進黨主席賴清德代表綠營參選2024總統，近日喊出「反共不反中」口號引發熱議。前立委郭正亮今(8日)在《新聞大白話》節目強調，中國大陸有9300萬的共產黨員，幾乎佔據了大部分的重要機構，所以跟中國大陸做任何互動，事實上就是會遇到共產黨員。如果賴清德不反中國老百姓，應該在更多政策上願意跟大陸交往才對，不然也只是話術而已。像賴說「愛、和平、非暴力」，跟用愛發電一樣，都離現實很遠。

「我覺得賴清德講這個反共不反中，應該要請他講更仔細、具體的內容是什麼？」郭正亮表示，如果說他反對的是共產主義那些制度，而不是中國人民，那他應該要在更多的政策上，更願意跟中國大陸交往才對？「我是說跟老百姓！」

郭正亮指出，他這個政策為什麼很多人會質疑很難執行？因為中國大陸有9300萬的共產黨員！幾乎佔據了大部分的重要機構，所以你跟中國大陸做任何互動，事實上就是會遇到共產黨員。就是說具體政策你要怎麼處理？

「如果不是這一類現實的，那至少你有一些話，可以不要講吧？」郭正亮強調，比如說民進黨那個發言人，他就說他不是中國人，他是台灣人，「你要去扯這個嗎？」扯這個人家當然就會認為你是反中國人。

郭正亮直言，所以這個還是落實在實際做為上，還有到底你這項政策，是有什麼樣的不一樣？不然講這句話也只是話術而已！事實上他最近在講的和平訴求也不錯，他的訴求是「愛就有和平」，不就跟以前那個「愛就有電」一樣嗎？愛台灣就可以不缺電，只要愛台灣就會有和平？這種政見坦白講，都距離現實很遠，所以還是要講他的具體內容。不然中國所有的機構，到處都是共產黨員，不知道你要如何交往？