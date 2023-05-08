台南市長黃偉哲（中）分享給出席的日本嘉賓。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

照片後排左二為台南市長黃偉哲的祖父黃濱田。照片上排文字翻譯為 「為了維持及營運八田技師偉業而來的人們」。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市長黃偉哲8日參加「八田與一技師逝世81周年追思紀念會」，分享1張它祖父黃濱田在嘉南大圳管理站任職時的老照片給出席的日本嘉賓，並致贈給八田與一的長孫八田修一，表達對於八田技師的崇敬心情。黃偉哲回憶，印象中的祖父非常嚴格，猜想應該是緣自他工作時的嚴謹態度、對於八田技師的感念。

揮別疫情，包含八田與一家族、八田與一故鄉日本石川縣的金澤市長村山卓及加賀市長宮元陸等多位日本嘉賓來台參加。副總統賴清德、總統府資政黃崑虎、農委會副主委陳添壽、西拉雅國家風景區管理處長徐振能及思慕八田技師伉儷暨台灣友好親善會、八田與一文化藝術基金會成員也出席追念。

黃偉哲說，疫情結束後，很高興再次看到八田與一技師家族，以及日本石川縣金澤市、加賀市等地的代表來台庫參加追思會。台南已經600多天沒有下雨，但民生、產業仍可以正常運作，就是因為有水庫支援。嘉南大圳和烏山頭水庫是八田技師留給人民的遺產，辦追思會不僅代表台灣人的感謝，也藉此活動珍惜台日之間難得的羈絆和情誼。

黃偉哲致贈八田技師長孫八田修一珍貴老照片，表達對於八田技師的崇敬心情。黃偉哲說，最近有朋友寄來一張老照片，是他的祖父黃濱田過去在水利會服務時，在嘉南大圳的管理站與志同道合的朋友留下的合照，照片中訴說著八田技師當年在台灣水利界留下的重要貢獻，讓後世子孫永遠懷念。