112年全國大專校院運動會跆拳道對打公開女生組67公斤級，亞運國手一路過關斬將贏得金牌，奪金後更大跳K-POP女團BLACKPINK成員JISOO新歌《Flower》慶祝，展現多才多藝的一面。

就讀彰化師大的張芮恩表示，前陣子受傷，所以抱著盡量不讓膝蓋再受傷的方式比賽，但過去幾場大賽表現不是很好，自己做了許多調整，全大運只希望把練習成果表現出來，沒有很在意結果，大一就拿下金牌，也讓她相當開心，她說：「一直覺得這是杭州亞運前最後一場重要大賽，所以想表現好，也因為前陣子狀況差，大家半信半疑，能獲得金牌真的很開心。」

去年還是高三生的張芮恩，曾在世界跆拳道挑戰賽拿下金牌，她表示：「我自己跟教練都很意外，因為高三的我是代表隊年紀最小的，去打社會組世界比賽，我們都是以磨練的心態去，自己也有點運氣成分。」不過日前張芮恩在亞錦賽選拔輸掉，她補充：「我在亞運之前沒有任何比賽了，會好好調整，相信教練、相信自己。」