藝人黃仲崑擁有「鋼鐵大叔」的別稱，出道多年的他，作品無數，而他的二姐黃黎明更是創作出動畫電影《魔法阿媽》的編劇。豈料，平時喜愛在社群上分享生活日常的黃仲崑，今(8)日在臉書上突透露母親鄭彩霞去世的噩耗，讓不少網友震驚不已。

黃黎明當初以自身感受到的「嬤孫情」為範本，將媽媽「鄭彩霞」與姪子「黃遠」為原型，創作出《魔法阿媽》這部家喻戶曉的經典動畫電影，而黃仲崑平時也已「魔法阿嬷」稱呼她，近期更寫下：「魔法阿嬤的多重宇宙」，並曬出多張以特效讓母親變身的逗趣照片，顯見兩人的感情相當好。

誰料，事隔不久，黃仲崑今日便在臉書上分享多張與母親的合照，其中一張寫著「慈制」的照片，證實了母親鄭彩霞逝世的消息，享耆壽92歲。文中還附上多個哭泣的表情符號，畫面看了讓人不尤得鼻酸起來。此外，貼文曝光後，也讓不少網友在留言區中表達「節哀」之意，安慰寫下：「大叔節哀，媽媽只是帶著跟你一起的快樂回憶，去遠方旅行」、「幸福的是你有把握跟她在一起的每一個時刻，保重。」