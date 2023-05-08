「鮪魚滿腹御膳」套餐提供鮪魚5吃、沙拉、漬菜、茶碗蒸、越光米飯與湯品，售價480元加1成。(慕里諾國際餐飲提供)

大啖黑鮪魚美味正對時。屏東黑鮪魚季日前熱鬧登場，日式料理「鳥丈爐端燒」5月起推出為期2個月的季節美味「鮪魚滿腹御膳」，一份套餐從鮪魚生魚片一路吃到酥炸、荒煮、醬燒等共5種料理手法，讓饕客吃好吃滿。而「勝政日式豬排」則推出獨特炸法的限量「酥炸鮪魚套餐」搶市；「勝勢日式豬排」以蔥鹽與醬燒變化出「蔥鹽鮪魚套餐」與「薑汁醬燒鮪魚腹肉套餐」，鮪魚控這篇必收。

「鳥丈爐端燒」在晚餐時段可單點「荒煮鮪魚下巴」(右起順時鐘)、「明太南蠻風唐揚鮪魚塊」、「鮪魚下巴柚子蜜汁燒」、「鮪魚三重奏」。(慕里諾國際餐飲提供)

擅長處理各式魚種的「鳥丈爐端燒」，在鮪魚正當鮮的季節裡新推出「鮪魚滿腹御膳」，料理長精選大目鮪魚、黃鰭鮪魚並以不同肉質帶來多種料理，「鮪魚滿腹御膳」以類似日式定食的方式呈現，吃得到經典款「鮪魚生魚片」，生食等級的新鮮鮪魚可品嚐到魚肉最純粹的鮮甜滋味；兼具豐富油脂與扎實口感的大目鮪魚魚下巴所烹調的「鮪魚下巴柚子蜜汁燒」，在清新柚子與香甜醬汁的引領下，開胃又下飯。

另一道以純日式醬汁燉煮的「荒煮鮪魚下巴」，在鮪魚濃厚旨味裡不失白蘿蔔的鮮美清甜，也是一道「白飯小偷」。而運用酥炸手法料理而成的「酥炸鮪魚排」，口感外酥內嫩，魚肉扎實又軟嫩；「明太南蠻風唐揚鮪魚塊」則是搭配日式明太子沙拉醬吃法，有點類似炸雞的口感，加上特殊醬料，美味加分。套餐附上沙拉、漬菜、茶碗蒸、越光米飯與湯品，限定11點到下午4點半的午餐時段供應，售價480元加1成。

「鮪魚三重奏」集結「荒煮鮪魚下巴」、「鮪魚下巴柚子蜜汁燒」、「明太南蠻風唐揚鮪魚塊」三道單點菜色，售價250元。(慕里諾國際餐飲提供)

至於晚餐時段，店家也提供適合下酒的鮪魚料理，像是「荒煮鮪魚下巴」、「鮪魚下巴柚子蜜汁燒」、「明太南蠻風唐揚鮪魚塊」三道單點菜色，以及將這三道料理組成特製迷你版的「鮪魚三重奏」，即使單人獨食，也能品嚐到三種不同料理手法的鮪魚美味，單點鮪魚料理最低250元起。

「勝政日式豬排」新推出期間限定「酥炸鮪魚腰內豬排套餐」，一次享用到豬排與鮪魚的海陸雙美味。(慕里諾國際餐飲提供)

同樣帶來鮪魚佳餚的還有「勝政日式豬排」與「勝勢日式豬排」。「勝政日式豬排」嚴選屏東東港黃鰭鮪魚，將鮪魚裹粉後酥炸至2到3分熟，厚切鮪魚排從剖面便可看出鮮嫩紅粉色，酥脆外皮包覆著仍保有水分的軟嫩魚肉，魚肉入口即化的同時可感受到滿嘴的鮪魚肉感。另一道搭配軟嫩腰內豬排的「酥炸鮪魚腰內豬排套餐」，可以一次享用到豬排與鮪魚的海陸雙美味。業者透露：「酥炸鮪魚套餐每日限量供應10至15份，客人接受度高，幾乎天天完售。」

「蔥鹽鮪魚套餐」上面撒了滿滿的翠綠青蔥與洋蔥丁，提升新鮮鮪魚的豐富多層美味，售價530元起。(慕里諾國際餐飲提供)

「勝勢日式豬排」則以蔥鹽與醬燒作變化出「蔥鹽鮪魚套餐」，以及5、6月期間供應的「薑汁醬燒鮪魚腹肉套餐」。其中以蔥鹽做法呈現的「蔥鹽鮪魚套餐」，將東港新鮮鮪魚炸至2分熟，以麵衣封鎖住鮪魚的鮮味與軟嫩，上面撒了滿滿的翠綠青蔥與洋蔥丁，更能提升新鮮鮪魚的豐富多層美味。

愛吃豬排，又想要嚐鮮的饕客，以東港鮪魚搭配台灣究好豬雙組合的「蔥鹽鮪魚腰內套餐」，可一次遍嚐兩種不同優質肉品的軟嫩口感。

「薑汁醬燒鮪魚腹肉套餐」以日式鹹甜帶有薑香醬燒做法呈現，售價390元起。 (慕里諾國際餐飲提供)

不同於酥炸作法，「薑汁醬燒鮪魚腹肉套餐」精選油脂豐富的大目鮪魚，以日式鹹甜帶有薑香醬燒做法，先將鮪魚腹肉香煎至2分熟，鎖住鮪魚鮮甜滋味後，再加入蘋果泥、薑汁等調味燉煮，鮪魚腹肉鹹甜醬燒風格，就連小朋友也喜歡。

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