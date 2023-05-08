為提升身心障礙者的就業能力，衛生福利部八里療養院自8日起，開辦今年度的身心障礙者職業訓練-複合式烘焙班。參與學員完成為期5個月的職訓課程後，將獲得輔導參加烘焙丙級技術士證照考照以及輔導就業的機會。

負責烘焙職訓班的職能治療師洪祥純表示，今年職訓班共有12名學員參加，在5個月、600小時的課程當中，除了針對學科、術科、就業準備和參訪等四大領域之外，也會同時加強人際互動、社交技巧、工作態度、壓力處理能力及對環境的適應力，透過實際烘焙製作過程及產品行銷等活動，培養學員重回社會的自信心。

職能治療科主任張自強指出，職業訓練可以協助身心障礙者克服身心方面的問題，更能幫助他們透過習得一技之長，從工作中獲得成就感，進而強化其獨立自主的能力，也讓他們的角色從依賴者變成生產者，順利回歸社區與正常生活。

八里療養院院長張介信也強調，藉由在安定環境中的實務訓練，讓學員能夠了解自己的能力與不足之處，在面對挑戰過程當中也能建立信心，對參訓學員意義重大，持續朝平等社區生活的目標邁進。