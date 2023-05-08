位於新北市八里及林口的「水仙溪」，屬新北市府管轄的19條市管河川之一，但地方不斷反映，該溪流的正確名稱應為「紅水仙溪」，透過新北市水局協助向中央反映，終於在歷經23年後，由經濟部公告正名，地方上也對這樣的結果感到欣慰。

獲得正名以前的水仙溪，其「水仙」為台語發音，意旨溪水因發源於富含紅土的林口台地，因而長年呈現紅褐色而來，而這個名稱也在2000年1月，由經濟部公告，不過當地耆老皆認為，該溪流原名「紅水仙溪」世代流傳皆為地方所知，因此在去年7月行動治理時，就曾向市長侯友宜反應正名問題。

水利局宋德仁局長指出，因年代久遠的緣故，對於「水仙溪」知名從何而來已不可考，不過在接獲地方反應後，確實在地方史料「八里鄉志」中，對於溪流概述及河川整治相關內容，確實都使用「紅水仙溪」一詞為名。

水利局也耗時半年多的時間，向內政部函詢地名事宜，更數次與經濟部溝通正名事宜，最後終於在今年2月9日獲得成果，經濟部公告將原本的「水仙溪」正名為「紅水仙溪」，以符合地方上的期盼。