由台灣女子職業高協（TLPGA）與日本女子職業高協（JLPGA）共同主辦的2023中國信託女子公開賽-JLPGA巡迴特別錦標賽，將於5月11日到5月13日在桃園東方高爾夫俱樂部進行三回合賽事，共有108位來自台灣、日本和泰國的職業與業餘選手將競爭今年賽事冠軍，職業選手還將爭取3000萬日圓的總獎金（約新台幣700萬元），職業冠軍可獲得540萬日圓獎金 （約新台幣126萬元），3天賽事期間開放民眾免費入場為選手加油，觀賽民眾有機會抽電動機車、65吋液晶電視等多項好禮。

中國信託女子公開賽上次舉辦是2020年，當時因天候狀況影響，最後由謝瑀玲和安禾佑並列冠軍，今年兩人都在參賽行列中，將再次競爭比賽勝利。

安禾佑8日在賽前記者會後表示，上周四剛從美國返台，這次參賽目標當然還是希望能打下冠軍，自己之前也曾在這裡贏過比賽，東方是她很喜歡的球場，她認為，東方球場的勝負關鍵都在100碼以內的切桿和推桿，這個部分要打好才行。

安禾佑今年在美國次巡賽努力，球季開打才5、6場，她覺得參賽狀況比去年好些，但是還不夠好，尤其是推桿沒什麼發揮，樂觀來看是大致上往好的方向發展。

今年加入中國信託女子高爾夫之星行列的吳佳晏，這次隨著在日本次巡賽的競爭對手們回到台灣參賽，她表示，在東方球場參賽到現在一直還沒拿過冠軍，本周如果能贏當然很好，重點是前天剛從日本回來，要儘快把自己的狀況調整到最好。

大會8日在東方球場的賽前記者會，出席貴賓有中國信託金控副董事長陳國世、中國信託金控行政長高人傑、日本東京之星銀行董事長黃清苑、台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞、日本女子職業高爾夫協會副會長小田美岐、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳，以及台、日選手代表安禾佑、吳佳晏、張雅淳、丁子芸、彭婕、劉芃珊、小暮千広。

陳國世致詞時表示，中國信託銀行12年來持續在台灣舉辦女子賽事，今年比較特別，前兩年舉辦過比洞賽和邀請賽，今年採公開賽的方式，感謝TLPGA和JLPGA，大力協助共同認證這場比賽，同時也感謝東方球場安排出精華時段辦比賽，球場同仁很努力讓場地狀況接軌國際。