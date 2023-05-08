網路發展快速，許多人會藉此分享性感影像成為網紅，不過也伴隨著私密影像外流的風險，美國網紅舒茲(Sava Schultz)讀大學時拍攝了性感照片，本想自己收藏，不料照片被攝影師外流到網上，害她成為其他同學的談資，事後她想開了，決定要自己PO裸照賺錢。

美國猶他州女子舒茲19歲兼職當模特兒，某天她發現自己的清涼照被外流到色情網站上，當時讓她成為護校的笑柄，連絡攝影師卻無法讓對方刪除照片，令她大受打擊，後來她想開了，決定與其被別人利用，不如自己靠裸照賺錢，「後來我開設了自己的OnlyFans帳號，這樣我才能充分掌握我的影像權，還能從中賺錢」，如今舒茲已有百萬粉絲，年紀輕輕就能賺進大把鈔票，她表示大部分收入都拿來投資，未來打算投資房地產，也會將部分收入投身公益，為多明尼加婦女的教育投入資金。

不過舒茲家中信奉基督教，她透露父母並不支持她的事業，本來信奉基督教的她開始經營OnlyFans帳號後就不上教堂了，未來也不會參加任何宗教活動。

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