計畫內容以至少30個店家為一個申請單位、每一店家補助5萬元為上限，只要在補助期間內完成8項低碳化及智慧化升級轉型指定項目，即可獲得補助。維持申請店家於補助期間內須採行至少8項低碳化與智慧化升級轉型項目，其中低碳化項目及智慧化項目各採行至少2項，且所採行之項目中至少3項為「新增」實施項目，店家在申請時勾選的升級轉型項目應具體可行。

經濟部表示，適用項目橫跨各種商業服務業，包括餐飲業、美容美髮業、生活用品及服務、文具書店、花店、婚紗業、鐘錶眼鏡、洗衣店、服飾店、水果店、糕餅店、銀樓、文創商品、地方特產店、汽機車維修、租賃業、雜貨店、照相館、家具行、機車販售店等，希望透過這次機會帶動店家轉型。

申請方式，由街區內代表店家聯合30家以上（上限為40家）店家共同申請；離島、花東縣市及偏遠地區聯合店家10家以上店家，每一店家補助新臺幣5萬元為上限。

經濟部在申請須知中公布了低碳化16項、智慧化16項規定，未來將邀集3名至5名專家學者或機關代表等組成審查小組，召開會議審查，審查項目為街區主題特色及發展潛力及申請店家低碳化及智慧化升級轉型可行性，並設加分項目，擇定商業特色主題街區，並核定補助店家數及受補助店家，平均得分達80分以上者，始得納為補助對象。