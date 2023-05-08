群益期貨斥資上億元台幣，5月偕同HPE、凌群電腦合作升級最新一代、最高規格、號稱交易主機界勞斯萊斯的Tandem主機，提供客戶更穩定、更安全且更高速的服務。

群益期貨多年來選用具有高效運算的HPE NonStop系統，因應客戶體驗與交易效能課題，同時落實「客戶體驗優先」理念，更斥資上億元，將系統升級至與台灣證交所、期交所同等級的最新一代HPE NonStop NS8 X4系統，全新主機也建置在與期交所主機位置相同的板橋IDC機房，減少節點與距離，縮短網路傳輸的時間。

經群益期貨實際壓測觀察，平均縮短5倍下單時間，提供客戶極速交易體驗；NonStop除了分散式即時資料庫，可以使處理器多工處理大量交易提升效率外，同時具備高可靠性，讓交易過程中，即使系統異常也能維持業務服務不中斷。

此外，近年來金融業的網絡安全事件層出不窮，身份盜用、數據泄露等問題，已嚴重影響金融交易的安全性。群益期貨為首家上市的期貨商，內外部的監管皆有保障。今年初國內部分期貨商的海外期貨下單系統異常，做為海期備援第一的群益期貨，因為早有自建直連海外三大交易所的DMA（Direct Market Access）系統，才能保障客戶交易不受影響。

除了基礎的系統平台升級以外，群益期貨不斷追求功能上的創新，例如提供24小時全球監控、全自動免盯盤的「鷹眼智動單」，提供結合停利與停損雙邊洗價的OCO二擇一策略單、追蹤市價更新觸發價避免賺小或賠大的移動停損單、利用不同商品的關聯性跨市場下單的看A下B單等多項智慧單功能，讓客戶依自身需求完成布局。

其中，今年通過專利的「順勢通道」備受交易人喜愛，透過母子單設置，區間內低買高賣來回操作，緊跟市場行情變動，為交易人再添新交易利器。

群益期貨表示，不忘以「人」為核心的企業初衷，在展現群益不斷創新、成長的同時，站在客戶的角度去思考如何提供更好的交易體驗和更安全、可靠的交易環境。