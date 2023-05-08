陳南光8日於台大連震東紀念講座以「中央銀行與金融穩定」為題演講，這是他自3月卸任央行副總裁後，首次公開演講，除說明各國央行在金融危機處理與防範的作為，也特別針對台灣央行提出分析。

陳南光表示，90年代各國金融機構持續購併，各國銀行規模大到不能倒，只要一家大型高度複雜的銀行倒閉，將使大眾對金融體系信心動搖，央行身為最後貸款者角色，銀行大到不能倒已成為處理金融穩定最頭痛的問題，也是最關鍵的環節；但全球央行很多行為，將許多非傳統工具常態化，已脫離貨幣政策範圍，也使獨立性逐漸下降。

對於台灣方面，陳南光指出，1997年7月爆發亞洲金融風暴，當時避險基金等國際資金開始攻擊亞幣，各國央行動用外匯存底抵禦攻擊，當時央行放手讓匯率貶值，匯率由1997年7月的27.98元，貶至隔年1月的近34元，貶幅近2成。

他進一步指出，彭淮南接任央行總裁後，於1998年5月宣布禁止國內法人在國內銀行承作無本金交割遠期外匯（NDF）交易，此禁令持續很長時間，直到2014年9月才又部分開放，後續央行也曾發布年報認為，此禁令實施讓央行倖免於金融風暴。

但陳南光認為，NDF禁令後，照理應要有立竿見影效果，但觀察當時新台幣走勢，1998年5月NDF禁令後，新台幣匯價又走貶，持續在34元至35元徘徊近四個月，然而，目前卻缺乏資料檢驗與評估央行政策效果。他也說，NDF交易禁令延續甚久，部分禁令持續至今，形同把因應金融危機的工具常態化，勢必造成市場機制扭曲。

陳南光也提到，台灣在2001年7月設置金融重建基金，以挹注國庫資金方式，填補問題金融機構財務缺口，持續11餘年以來，國庫總計賠付了2800億餘元，絕大部分由全體納稅人買單，且觀察其他國家設置類似基金，都未像台灣設置長達11年，形同把因應金融危機的工具常態化。

陳南光分析，台灣度過多次金融風暴主要有三大原因，第一，我國政府財政赤字與負債相對低；第二，台灣金融機構與國際金融市場連結不深；第三，台灣外債相對低，外債外逃如同對國家擠兌，也反映台灣外交孤立狀況。他呼籲，政府應開放匯率干預歷史資料，讓外界得以檢驗央行說法，並評估政策措施引起的後續效應與代價。