主播方彥迪說明未來天氣。（中視新聞）

由於水氣持續減少，明（9）日清晨大台北、東半部地區及各地山區仍有局部降雨，白天之後降雨區域將侷限到花東地區及中南部山區，由於東北風偏強，台南以北、東部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有8至9級強陣風。氣象局表示，未來北部、東北部氣溫逐日回升，不過周六（13日）起預計有華南雲雨區東移。

氣象局預測未來天氣。（氣象局提供）

氣象局指出，明天水氣持續減少，清晨大台北、東半部地區及各地山區仍有局部降雨，白天後花東地區及中南部山區有降雨，其他地區恢復多雲到晴；溫度方面，北部及東半部天氣較涼，其他地區早晚有涼意，中部以北及東北部低溫17到19度，其他地區20、21度，白天北部及東半部高溫21到24度，中南部可以來到27到30度，中南部日夜溫差及南北溫差大。

氣象局分析溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周三至周五（10日至12日）各地為多雲到晴，僅東半部地區及午後各地山區有零星短暫陣雨，周三清晨東北季風影響，各地天氣較涼，白天起東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐日回升。

周六至下周一（13日至15日）預計有華南雲雨區東移，水氣增多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區在周六以午後局部短暫陣雨為主，下周日、下周一也有機會出現零星短暫陣雨。