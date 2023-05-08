一戰決定本季總冠軍賽門票誰屬的關鍵戰役，8日在嘉藥紹宗體育館登場，地主台南台鋼獵鷹靠著阿修羅攻下27分，布拉也拿23分、21籃板，最後以105比99險勝高雄全家海神，更以3勝2敗戰績，隊史首次闖進13日新莊開打的總冠軍賽，對手將是新北中信特攻，

獵鷹今天改讓布拉、陳靖寰取代德古拉與胡凱翔的先發位置，開賽雖打出9比2，海神卻靠布銳克曼、吳曉謹、邱子軒等人火力逐漸追上，甚至一度大幅領先到12分，幸好獵鷹靠著谷毛唯嘉首節幾乎槍響同時上籃，把比數追成18比28。

來到次節，獵鷹靠著布拉、阿修羅兩名大洋將的內線破壞力，逐漸縮小雙方差距，打完上半場，獵鷹仍以42比47落後，布拉半場就摘13分、11籃板，阿修羅雖有12分，卻提前吞下4犯，海神半場以布銳克曼12分最高，波捍能11分。

獵鷹第三節突然冒出奇兵，那就是菜鳥前鋒韓杰諭，他接連投進兩顆三分球，更在此節還剩4分36秒3罰俱中，幫助獵鷹68比67超前，更帶起球隊一波22比4猛攻，獵鷹反而領先10分，打完前3節，獵鷹仍以81比73領先海神。

打到比賽還剩7分11秒，波捍能吞下第5犯，不過海神並未氣餒，打到最後2分56秒，追成94比96緊張局面，接著谷毛唯嘉、胡瓏貿都投進三分球，阿修羅拋投命中，布銳克曼也及時抄截快攻上籃取分，雙方差距仍是維持兩分。

阿修羅最後1分11秒雙手爆扣，比數變成103比99，胡凱翔接著兩罰中1，擴大領先到5分，接下來海神連兩次出手不進，李漢昇最後12秒兩罰中1，接著于煥亞強投三分沒進，獵鷹確定隊史首次晉級總冠軍賽，也讓上季冠軍海神衛冕失敗。