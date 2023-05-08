韓國37歲男星宋仲基2019年和宋慧喬結束1年8個月的短命婚後，今年1月驚喜宣布再婚大1歲英國演員女友凱蒂露易斯桑德斯(Katy Louise Saunders)，並公布懷孕喜訊，雙喜臨門讓外界又驚又喜，6日他在IG曬出疑似愛妻視角照，似乎躲不過幸福的負擔，俊俏臉蛋圓潤不少，慘遭韓媒狠酸「再婚真好。」

宋仲基6日更新社群，戴著一頂藍色紙摺帽子、以灰色系休閒打扮入鏡，更雙手比YA燦笑，在貼文中，他寫下義大利足球甲級聯賽支持球隊的名字：「NAPOLI(拿坡里)」，並附上代表隊伍顏色的藍色愛心及冠軍獎盃的圖示，原來他所支持的韓國知名足球員金玟哉效力的足球俱樂部，時隔33年拿下甲組聯賽冠軍，怪不得心情如此興奮。

據了解，這兩張照片疑似由凱蒂所掌鏡，清楚拍到他的臉蛋圓潤不少，像是｢幸福肥｣。不過韓國社會對宋仲基再婚一事評價兩極，便有韓媒以「露出幸福模樣，再婚真是太好了」的語句來嘲諷宋仲基的狀態，用字遣詞毫不客氣。

事實上，宋仲基今年2月就跟愛妻相伴去匈牙利拍新電影，並在上月被拍到在羅馬街頭浪漫約會的畫面，寵妻的他不時摟住愛妻的肩膀，還幫忙提所有戰利品，而懷有身孕的凱蒂則挺著明顯孕肚，跟宋仲基有說有笑，不過由於小孩快出生了，因此宋仲基接受雜誌專訪曾說：｢這是我當爸前的最後一個春天，我想要盡情和老婆約會，享受二人世界。」