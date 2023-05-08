有名員警因被女友分手後，竟然在IG、LINE、臉書、推特等社群上四處傳訊、留下淫穢字眼，甚至還PO文放上前女友的裸照、性交照，甚至個資與聯繫方式，讓對方接到網友來電「要約砲」，精神飽受折磨，造成情緒焦慮、做惡夢以及飽受驚嚇等困擾，只好去看身心科心理諮商與藥物治療；而該員警也遭判處1年徒刑、應賠償76萬餘元，可上訴。

據判決書記載，1名員警遭到女友分手後，心生不滿於110年3月至8月在多人的IG留言「真的夠騷夠會玩，一夜情3P樣樣來」、「一直跟別人無套」、「砲友相見歡」、「大戰夜店咖2回合」、「跟同事無套很爽滴」，甚至還公布前女友姓名，利用前女友照片在臉書上註冊使用「希望學長能讓我高潮囉」、「就是喜歡跟有女友的男人約跑」、「在深山享受男人的公狗腰」、「麻煩大家幫忙牽線，讓我享受男人」。

另外，他還以前女友名字加「林口騷貨」做為LINE名稱，並且傳送訊息與前女友裸露性交照給其他人「3P會覺得玩太大？」、「限北北基桃地區可約其他縣市」，不僅如此，還創立推特帳號留下淫穢字眼「淫蕩嬌娃，翹臀一撞就愛不釋手」、「追蹤數破1000人就來約3P辦活動」、「貨真價實的D，不要懷疑」，甚至透露出前女友就讀的大學、高中，以及身高、體重、生日、年齡與手機號碼等聯繫資訊。

而該員警的前女友遭到許多網友電話、傳訊息等欲約砲騷擾，也害得工作身分被公開必須辭職，生活無以為繼，精神上受到折磨引發焦慮情緒、睡眠困擾，造成做惡夢與容易被驚嚇，至身心科診所就醫，接受心理諮商與藥物治療。

新北地院審理，刑事部分依犯公然侮辱罪及加重誹謗罪、及散布猥褻影像罪等，判男子(員警)處有期徒刑1年，得易科罰金；另外民事部分，男子應賠償前女友醫藥費、心理諮商費、心理撫慰金共76萬750元，可上訴。