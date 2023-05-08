民進黨2024總統參選人賴清德，為了與年輕人打成一片，甘冒「不健康」批評，參加活動時自曝最愛喝全糖珍奶，為的就是搶回年輕人的支持。國民黨台北市議員徐巧芯8日在《新聞大白話》直批，國小禁止販賣高含糖飲料，就是希望從小養成不要喝太甜，吸收太多碳水化合物的健康好習慣。賴清德的子弟兵高嘉瑜就曾在立法院提要課肥胖稅，讓含糖飲料賣得比較貴，維護公眾健康，那請問民進黨對於肥胖稅的立場是什麼？

「賴清德作為醫師，最近做了很多醫學或衛生上的錯誤示範。」徐巧芯表示，首先他說國民黨是精神分裂，最後也沒跟國民黨道歉，還說什麼糖尿病，把很多疾病拿出來做負面的比喻，這個他自己道歉了。可是道歉完他又繼續講，說吃上面有Q版賴清德的椪餅，就會像吃唐僧肉一樣，可以長命百歲、身體康健。可是我們一般善良老百姓怎麼會想去吃唐僧肉呢？《西遊記》裡想吃唐僧肉的，都是一些邪魔歪道跟妖魔鬼怪。

徐巧芯提到，再來賴清德又開始喝含糖飲料，有的人喜歡喝甜的，都尊重大家。但幾年前才在討論說，要不要課所謂的「肥胖稅」，含糖飲料的碳水化合物、糖分過高的，要按一定的比例課稅，也就是說這些含糖飲料就會賣得比較貴，讓一般人比較不願意去買，為了大家的健康著想。

「所以你說喝全糖飲料是健康的嗎？我是打一個問號！」徐巧芯指出，長期喝全糖飲料，對健康一定是有負面影響。民進黨卻一大堆人開始講說，大家要來支持全糖的總統。拿這件事情來宣傳，第一：無聊。賴清德的子弟兵高嘉瑜就曾在立法院提要課肥胖稅，那請問民進黨對於肥胖稅的立場是什麼？那你認為含糖飲料在國小裡面是可以販賣的嗎？如果說健康的人就可以喝全糖飲料，「那不好意思，小學生很多都很健康！」

徐巧芯強調，大多數的小孩子都是健康的，那為什麼要在校園裡面禁止販賣所謂的含糖飲料？都只讓小朋友喝牛奶，可樂什麼的不能讓他們喝？就是希望他們從小養成不要喝太甜，吸收太多碳水化合物的好習慣，讓他們能健康。