外界關切民進黨主席賴清德對兩岸關係的立場，民進黨今天重申賴清德的主張，就是「守護台灣」，並強調，民主才是台灣人民最大的共識，唯有持續壯大中華民國台灣，捍衛自由民主現狀，才是正確的道路！

外傳民進黨2024總統參選人賴清德兩岸論述將強化「反共不反中」。民進黨強調，賴清德的兩岸立場始終一致，就是「守護台灣」，促進台灣的「民主、和平、繁榮」。至於兩岸關係的主張，賴清德認為，民主才是台灣人民最大的共識，唯有持續壯大中華民國台灣，捍衛自由民主現狀，才是正確的道路！

面對中國的文攻武嚇，民進黨表示，我們不會改變和平的立場！也不放棄任何和平的機會，我們將秉持「對等」、「尊嚴」原則進行兩岸對話和交流，共同為兩岸人民的福祉努力，達到「和平共榮」的目標。

民進黨強調，針對不具名的說法，我們不予置評。賴清德的兩岸論述有清楚脈絡與堅定價值，「請國內其他政黨的政治人物切勿穿鑿附會與見縫插針」。