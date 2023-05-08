台南市北區成功路8日發生死亡車禍，一對母女在斑馬線上遭左轉小客車衝撞，造成女死母重傷慘劇，引起網友關注，並討論台灣交通亂象，認為台灣人駕駛愛搶快，形成「切西瓜左轉」的壞習慣，未過路口中心線再轉彎的現象幾乎超過8成。

一名網友在PTT八卦板發文表示，在路上看到許多駕駛不管騎車開車，為了趕在對向直行車過來前能先轉彎，都直接切西瓜吃到對向車道，認為這種駕駛至少佔60%，試問「沒人發現台灣駕駛轉彎很愛切西瓜嗎？」

貼文引起眾人討論，痛批切西瓜亂象很常見，「對！切西瓜彎法很容易造成問題」、「我走在路上看是超過8成」、「前排機車騎士有八成都這樣」、「機車真的超多，尤其中老年人」、「誰沒發現？會說A柱擋到都這種轉法」、「一堆二輪垃圾紅綠燈前10M就切了」、「尤其是機車，都在懷疑是不是要故意給人撞」、「現在人行道拓寬加上行人庇護島後，就有一堆白癡在靠北轉彎會擦到，真的快笑死」。

也有人將切西瓜亂象歸咎於搶快愛鑽的心態，「超多，很多從騎機車時就沒學好」、「一堆是騎機車時就開始切，到後來開車照切，然後在那邊說機車都亂騎車」、「就算地上有畫轉彎引導線，也沒幾個駕駛在鳥的」、「台灣亂象另一原因是不會有人讓，甚至後面狂叭你」、「就自私不想等搶快啊，台灣駕駛觀念很差」。