79歲「遠東首席歌后」楊小萍於60年代走紅，溫柔嗓音和端莊形象受到大眾喜愛，唱紅了許多經典歌曲《酒醉的探戈》、《美酒加咖啡》、《夢醒不了情》等，她也跨足電影界拍攝許多作品，曾創下輝煌的票房紀錄，近日楊小萍離世，秀場天后陳今佩透露楊小萍生前罹患失智症。

據《三立新聞網》報導，陳今佩透露：「圈內沒有人敢說，楊小萍73歲那年罹患失智症的」，算起來楊小萍離患失智症已有6年。而近年網上傳出楊小萍晚年離癌，還被丈夫拋棄，楊小萍弟弟楊慶煌的經紀人也澄清「那是假新聞，她很幸福，她的老公很帥」。此外，楊慶煌經紀人也透露，楊小萍近年身體無病痛，是因為高齡而逝世，而她離開時帶著滿滿的愛，家人也都陪在身邊，而和姊姊相差17歲的楊慶煌，面對姊姊的離世，心情傷痛，但他強調不會影響工作，並表示本期待姊姊可以得終身成就獎、特別貢獻獎等，但如今無法實現，雖有遺憾但也隨緣看待。

楊小萍在上海出生，在家中排行第五，三歲就跟著家人在台灣彰化定居，楊小萍父親在當地經營戲院，她從小學習民族舞蹈，獲得許多冠軍，中學時和二哥同遊台北，恰好遇到空軍康樂隊招考演員，兄妹抱著好玩的心態報名，結果楊小萍被錄取，從此大展才華。除此之外楊小萍十分有愛心，常常為老人院、孤兒院舉辦慈善義演，因此有「慈善歌后」的封號。