烏克蘭在戰場上擄獲大量的俄羅斯坦克，在經過整理與改造之後，它們會以另一個面貌出現。最近烏克蘭把T-62坦克的砲塔移除，換裝BMP2的砲塔，形成一種混血的步兵戰車。

防衛部落格(Defense Blog)報導，俄烏戰爭持續一年，俄羅斯坦克消耗太快，只能派出封存幾十年的坦克上陣，過去一段時間，不少T-62坦克現身戰場，也有一部分被烏克蘭俘獲，他們現在特別改裝這批50多年前的老舊坦克。

烏克蘭節目主持人普里特拉( Serhiy Prytula)在戰爭爆發後成立慈善基金會，幫助改造軍裝備。基金會成員辛尼西(Roman Sinicyn)說：「我們沒有T-62坦克的115公釐砲彈，所以無法使用它。現在我們把它的砲塔給拆掉，加裝BMP-2步兵戰車的砲塔。」

「不過BMP-2砲塔與T-62的尺寸不合，所以我們只能把它固定在前方，它無法轉動。」

至於BMP-2的砲塔來源，大多是在戰鬥中受損的零件，許多BMP-2並不總是能夠完全修復，因此留下不少堪用的組件可以改裝。更準確地說，這輛T-62是被改成某種驅逐砲車。

此外，早先繳獲的其中一輛T-62坦克，已經成功改裝成裝甲回收車。