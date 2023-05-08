야채 YACHE 野菜韓式蔬食東萊大蔥煎餅。（야채 YACHE提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

養心餐飲全新品牌「야채 YACHE 野菜韓式蔬食」登場，名稱取自蔬菜的韓文「야채（Yache）」象徵著品牌理念，以蔬食為核心加入韓國風味的烹調手法，讓蔬食也能與韓式產生火花，研發色香味俱全的「新」韓式蔬食料理。

야채 YACHE 野菜韓式蔬食店內空間。（야채 YACHE提供）

야채 YACHE 野菜韓式蔬食店內空間。（야채 YACHE提供）

近年來，為健康考量、愛護動物及重視環保響應地球永續，蔬食者日漸增加，品牌經理謝睿祐 Howard表示：「蔬食者鮮少能吃到完整的韓式料理，我們希望讓蔬食者也能夠輕易地享用到韓式料理的美味，以擁有數十年餐飲經驗的廚師團隊，啟動야채 YACHE 野菜韓式蔬食這個品牌。」

為此，廚藝總監詹昇霖更帶領廚師團隊前往韓國首爾，親自實地考察，觀察在地餐點特色與飲食文化，希望將最道地的韓式口味呈現給大家。他也分享：「所有餐點都是經過我們多次研發試驗、改良調整而成，必須思索符合無肉，並將其透過烹調方式創造出多樣化口味，在韓風料理中可以有多種蔬食新選擇。」

야채 YACHE 野菜韓式蔬食主推「黑蒜雪濃嫩豆腐鍋」，為了達成雪白濃稠湯底，以獨門黑蒜配方調配湯頭，加入豆漿及植物奶讓湯頭更加美味，口感有雪濃般的鮮甜、一點點黑蒜溫和辛辣，風味順滑爽口。在湯鍋主義類別中，還有馬鈴薯排骨嫩豆腐鍋、安東大醬嫩豆腐鍋、辣KIMCHI起司部隊鍋、YACHE番茄肉醬嫩豆腐鍋等選擇。

韓式經典菜色上，春川香辣炒G以韓式辣醬的甜辣火紅色，搭配鮮黃色厚起司，以及魚板、年糕、高麗菜及蒜和紅辣椒，經過鑄鐵鍋不斷加熱，讓表層起司跟著食材拉起牽絲，濃厚軟嫩中帶有奶香包裹，使每一口除了香辣外，更多了滑嫩綿密的滿足，多重刺激感官與食慾。

半半炸G則使用花椰菜與兩種獨門配方，混合雙口味甜辣醬汁和蜂蜜洋釀的特殊酸甜，在口感與味覺上都能感受到屬於韓國多層次甜和辣的獨特變化，加上特製柚香醃蘿蔔和酥炸辣年糕，更滿足味蕾。除此之外，YACHE態度類別中，厚起司辣炒年糕、BB生菜烤肉捲、天使炸物拼盤、鬼怪炸物拼盤及火焰起司蛋捲，皆是餐單上的熱門推薦。

拌拌日常中，有YACHE招牌石燒拌飯、全州七寶花拌飯、KIMCHI手工豆腐炒飯、香蔥起司石燒拌飯及明洞炸醬麵等餐點，其中更有魚卵秘製肉醬鍋巴，基底以炙燒後鑄鐵鍋使米飯成焦脆口感和色澤，撒上大量秘製肉醬，點綴魚卵再搭配特調辣醬將鮮味提出，與石燒米飯的香脆滋味完美交融。

除此之外，香脆焦點也是絕不能錯過的品項，脆薯煎餅馬鈴薯細絲和特製粉漿脆香不膩，當中放上鮮綠水蓮增加軟硬度上的口感層次變化外，也能吃到蔬菜纖維的清爽，沾上特製微酸口感的芝麻煎餅醬，更凸顯煎餅鹹香酥脆風味，另可挑選東萊大蔥煎餅、辣KIMCHI煎餅及手工豆腐煎餅。