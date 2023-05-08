南韓啦啦隊女神李多慧近期在台登場應援，更與林襄夢幻同框，打破「后不見后」的傳聞，影片曝光後，讓粉絲看得嗨翻。然而，近日就有網友感嘆因為李多慧的加入讓樂天女孩們相當辛苦，在網路上引發兩極討論聲浪。

近期，李多慧與林襄首度同台登場應援，「夢幻同框」的畫面讓粉絲看得嗨翻，此外，由於近日天氣不佳，導致兩人目前合體跳舞的畫面僅有一日，而相關內容在網路上流傳後，賣力勁歌熱舞的15秒畫面讓粉絲看得引發遐想，紛紛沉醉於女神的魅力之下。

慧很襄的合體應援畫面+先發打序。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

不過，由於李多慧來台後，話題不斷，就有網友在社群論壇《Dcard》上發文表示：「李多慧來了，硬生生空降一個怪物級洋將。」指出她舞技強、身材好、笑容甜沒話說，就連經營YT頻道都上中文字幕，「完全就是要鎖定台灣粉絲。」認為李多慧瓜分掉台灣粉絲市場，讓其他樂天女孩新人會比較辛苦，需要更加努力才能被觀眾看見。此外，網友也於文中分享溫妮、凱伊、芷軒等三位女孩，希望其他人可以一同支持。

貼文曝光後，在網路上掀起一陣討論聲浪，留言：「沒辦法，降維打擊就是這麼可怕」、「有特色的，第二、三年還是可以被看見」、「她們就是該努力啊 最近有好幾個根本看不出來有在努力。」此外，也有網友聲援李多慧，PO文寫下：「大可不必捧一踩一，每個啦啦隊女孩都很棒了！希望多慧在台灣能繼續開開心心的發光發熱。」