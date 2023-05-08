台北市南港分局為推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」本著「預防為先、偵防並重」理念，透過多元管道宣導「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」，特邀藝人吳玟萱於「全民反詐啟動日」，藝起來發聲。

南港分局配合警政署規劃「全民防詐‧藝起發聲」的宣導活動，特邀請藝人吳玟萱代言「全民防詐藝起發聲」宣導大使。（圖／警方提供）

南港分局配合警政署規劃「全民防詐‧藝起發聲」的宣導活動，特邀請藝人吳玟萱代言「全民防詐藝起發聲」宣導大使，在南港車站CITY LINK商場門口，舉行「全民反詐啟動日」宣導儀式，運用了藝人吳玟萱高人氣臉書粉絲專頁直播，在2樓商場及7樓六福萬怡酒店與民眾直播互動，分享防詐小常識及線上有獎問答活動，吸引3000位粉絲觀看，達到寓教於樂最佳效果，並在直播現場與民眾一同宣導「全民防詐啟動日」正式開始。

南港分局透過藝人吳玟萱高人氣的臉書粉絲專頁，共同推播警政署「全民防詐‧藝起發聲」宣導活動，落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」-「識詐」之宣導教育面，展現政府「打擊詐騙、守護治安」的決心，提升民民眾防詐意識，創造良好優質生活環境。