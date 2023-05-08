美日等14個國家參加的「印度太平洋經濟架構」（IPEF）首席談判代表會議8日在新加坡開幕，預定舉行至15日。日本共同社報導說，為了在27日於美國底特律召開的部長會議上就「供應鏈」等一部分領域率先達成共識，各國代表將展開最後階段的磋商。

IPEF考慮擺脫對中國經濟的過度依賴等，力爭在「貿易」、「供應鏈」、「清潔經濟」和「公平經濟」這4個領域制定共通的規則。從經濟安全保障的角度來看，強化供應鏈的重要性增強。與會者將力爭推出措施，實現即使供應鏈因紛爭和類似新冠病毒的傳染病流行而陷入混亂，也能防止半導體等重要物資供應鏈斷裂。

在「貿易」領域，與會者將討論通關手續順暢化和數位貿易規則。在支援有助於能源安全保障和去碳化的基礎設施投資、以及防止貪污和逃稅上，也將探索相互協調。

IPEF於去年5月在美國拜登政府主導下啟動。美國的目標是在首席談判代表會議和部長會議成果的基礎上，配合自身擔任輪值主席的今年11月亞太經合組織（APEC）首腦會議，彙總全體共識。

此次首席談判代表會議是去年9月宣布進入正式談判以來的第4次。去年12月以來，曾分別在澳大利亞、印度和印尼峇里島召開過。

4月25日，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在美國國務院「亞太媒體中心」舉行線上記者會上稱，美國主導的IPEF跟區內其他貿易協定沒衝突。