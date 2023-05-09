日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠今天受邀觀賞台灣國家交響樂團（NSO）在東京的演出，稱讚樂聲美妙。聆聽表演前，她對台媒透露，預定今年7月17日訪台。

安倍昭惠今天受邀觀賞NSO日本巡演第二站在東京的演出，與駐日代表謝長廷、前總統李登輝的女兒李安妮並排而坐。

進音樂表演廳前，她接受中央社等台媒訪問是否計畫到台灣參觀安倍晉三照片展時表示，預定7月17日起訪台3天。這次可能只去台南、高雄（去看安倍銅像），不去台北。

她表示，自民黨青年局長鈴木憲和3日至7日率團訪台，曾前往高雄市參觀安倍晉三銅像表達追思，團員之一的參議員佐藤啓有向她說明訪台一事。她告訴台媒：「我丈夫就是去年7月為了幫佐藤啓輔選，在奈良遇刺的。」

她低聲的說，台灣民眾還特別打造了安倍晉三銅像，日本卻沒有。今天音樂會結束後，安倍昭惠特別贈「安倍晉三回憶錄」一書及禮物給謝長廷、李安妮。李安妮表示，期待安倍昭惠7月訪台。

她還透露，大約20多、30年前曾和安倍晉三一同到台灣私人旅遊，可能當時大家都不知道。