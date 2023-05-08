其中，兆豐金子公司兆豐銀行4月稅後純益達28.31億元，前四月稅後純益高達133.39億元，較去年同期的61.93億元，大幅增加71.46億元，成長率高達115.39％。

兆豐銀分析，獲利大舉成長主要是受惠於市場升息效應並持續調整存放款業務結構，存放利差及孳息資產淨利差（NII）自2021年第三季起止跌回升，並帶動經常性盈餘回穩。

另外，兆豐銀衡量新台幣、美元利差擴大的外在金融環境，善用美元資金部位大的優勢，靈活操作換匯交易（FXSWAP），亦大幅挹注財務操作淨收益，表現亮麗，是兆豐銀前4月盈餘表現突出的重要原因。

兆豐銀規劃，今年的重要發展策略，將持續朝「調結構、拉利差、增手收、擴行銷、顧品質、強數位」等六大方向前進，維持穩定成長的經常性盈餘，並擴大財務操作(含TMU)收益，全力改善業務及獲利結構，期達成企金、消金、財富管理及財務操作的四足鼎立，確保獲利穩健成長。

另外，兆豐銀也將順應世界潮流，深化推動ESG，發展永續金融。

兆豐銀已將ESG永續金融政策制度化，並融入公司治理框架、風險管理系統及營運目標等層面，以實踐ESG永續發展的經營理念。