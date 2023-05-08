彰化銀行公布，2023年4月份合併稅前盈餘14.86億元，累計前四月的合併稅前盈餘57.18億元，累計前四月的合併稅前每股盈餘（EPS）0.54元，累計前四月的合併稅後純益46.58億元，累計前四月的合併稅後每股純益（EPS）為0.44元。