女星許維恩與王家梁2021年結為夫妻，並在今年初宣布懷上女兒「忒忒」，期間經常分享孕婦日常，如今距離預產期僅剩下7週，夫妻倆既緊張又期待。7日王家梁曬出女兒的超音波照，可見女兒的五官非常立體，讓他樂得直喊：「是不是長得太像爸爸了。」

王家梁7日在社群平台透露女兒體重已快2千克，並感性寫道：「開始會看著女兒照片不自覺地幸福笑了，妳說說妳～是不是長得太像爸爸了」，從PO出的新超音波照可見，女兒側臉清晰對著鏡頭，尤其高挺的鼻梁與爸爸非常相似，驗證父女基因無誤。對此，許維恩也做出公開回應：「大家都說我超像爸比的。」

照片曝光後，粉絲們都感受到他的喜悅，紛紛留言回應：「大王肯定也是女兒奴」、「有耶！有像爸爸！爸爸帥，女兒一定也漂亮啦！」、｢女鵝都會像把拔，我女鵝也是」、「恭喜你，女兒很可愛喔！」

事實上，夫妻倆今年初宣布懷孕時，便順便為女兒忒忒創設IG帳戶，不時分享寶寶在肚裡成長的心情點滴，上月22日，許維恩便曬出孕肚照，透露懷孕後期，出現腳抽筋、睡不好、髖關節痠痛、胸悶、頻尿等不適症狀，雖然不太舒服，但只要想到女兒，便有辦法打起精神直呼：「沒事～一切都值得。」