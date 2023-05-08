首屆「中國－中亞峰會」下週將在陝西省西安市登場，中國國家主席習近平將親自主持，中亞5國領導人亦應邀與會。專家分析稱，今年是「一帶一路」10週年，這場中國─中亞峰會突顯北京將趁俄羅斯深陷戰爭泥淖，大舉加深其在中亞的影響力，甚至能取代俄羅斯在中亞的地位。

《德國之聲》報導說，習近平將親自主持5月18日、19日在西安登場的首屆「中國－中亞峰會」，哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克總統將應邀與會。與此同時，除土庫曼外的4個國家總統也將於5月16日至20日對中國進行國事訪問。

報導引述台灣國安研究院副研究員、中亞學會秘書長侍建宇的分析稱，中國非常看重此次峰會，這也是蘇聯解體後，「中國第一次有機會（在中亞）肆無忌憚地進行擴張。」他表示，這顯示「（中國）已經開始想要取代俄羅斯的地位，儘管短暫時間不會達成，但它開始做了這件事。」

報導表示，中亞傳統上被視為俄羅斯勢力範圍，過去數十年來，北京在該區域不斷加深影響力。去年秋天，習近平在新冠疫情3年後首次出國，即是前往中亞。2013年習近平提出「一帶一路」倡議，中亞為重點區域，今年該倡議亦恰逢10週年。

研究中亞地緣政治專家侍建宇表示，中國幾乎等於「全盤掌握當地的政治經濟各個環節」，目前還差的一塊拼圖只剩下軍事安全層面。「過去中國忌憚俄羅斯，認為中亞是俄羅斯的後花園，但俄羅斯要應付烏克蘭戰爭，還要向中國求援。」他認為，中國此刻趁機而入，「峰會之後如果有突破，應該都是在軍事層面的，比如販賣武器、提供軍事訓練或更多名額到中國軍事院校就讀。」至於經濟層面，中國當前境內經濟也有問題，若要進一步擴大恐怕「沒有餘力去管」。

陸媒報導說，首屆中國－中亞峰會將聚焦加強北京與中亞國家的經濟和外交關係。中國商務部上月公佈的數據指出，2022年中國對中亞的出口同比增長60%，達到14億美元。此外，中國作為世界第二大能源消費國，已投資數十億美元開發中亞的天然氣儲備。

今年4月，中國外交部長秦剛與中亞國家外長會晤時表示，北京對中亞堅持「睦鄰友好」政策。大陸學者朱永彪也指出，美國從阿富汗撤軍後，干涉中亞地區的外部勢力減少，中國與中亞合作空間比以前更大，雙方的合作意願也更強。