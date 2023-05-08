美式賣場好市多除了提供許多實惠商品外，也推出不少生鮮食材吸引會員選購。一位女子分享，市場買的虱目魚肚可能會出現滿滿細刺，不過好市多的虱目魚肚卻是只有兩根短粗的三角刺，貼文曝光後引發熱議，許多主婦們大讚好市多的虱目魚肚不但沒刺，還有真空包裝、價格划算等優點。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，過去她在市場購買標榜去刺的虱目魚肚，結果還是有很多細刺，讓她挑到相當厭世；在許多人長期推坑下，原PO決定改買好市多的虱目魚肚，發現價格比另一間平價超市便宜許多，魚肉也比較大塊，讓她忍不住直呼「讚哦」。

不過讓原PO疑惑的是，她實際料理後發現，好市多的虱目魚肚雖然的確沒有細刺，但還是有兩根三角形的刺藏在魚片上，因此決定發出警告，「如果有要買這個虱目魚肚，還是要小心」。

對此，許多網友紛紛回應，「好市多的這款是我長期回購的海鮮，真空包裝又划算」、「滿新鮮的，回購商品之一」、「好吃，而且每片都真空包裝好，很方便」；另外有不少人說明，原PO看到的不是魚刺而是魚鰭，「那是魚鰭，不是魚刺」、「我在各市場買的無刺魚肚都是這樣。肚裡的細刺都沒有，下腹魚鰭的內刺都是留著的。我自己試過要拿掉，會有洞，肉爛掉，應該是這樣才會留著唯二的兩根刺」、「就算菜市場買的無刺也是有那兩大塊魚鰭刺」。