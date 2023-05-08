本周末即將迎來母親節，還沒想好如何對辛苦的母親大人表達愛意嗎？現在抱佛腳還來得及，LINE Pay攜手超過30大品牌共同獻策，買禮物、聚餐歡慶、帶著媽媽到星級飯店住一晚或是安排國內外旅遊等行程，以LINE Pay消費結帳即享LINE POINTS回饋，8日晚間8點起更與PChome推出最高回饋LINE POINTS 2,500點的限時活動。邀請用戶一同分享母親節的溫馨氛圍，5月28日前於LINE Pay愛心捐款平台單筆捐款滿100元兩次，即贈LINE POINTS 18點。

母親節不論是在家或外出聚餐，LINE Pay都有好點子。即日起至5月28日每週五、六、日於達美樂、拿坡里、必勝客（線上訂餐）、肯德基（線上訂餐）等披薩炸雞人氣品牌，使用LINE Pay付款單筆消費滿500元享LINE POINTS 2％回饋，綁定中信LINE Pay再享3％回饋，等同最高可享5％回饋。

若想帶媽媽到星級飯店餐廳用餐或住一晚，即日起至8月31日，於全台指定星級飯店包括圓山大飯店、台北美福大飯店、台北萬豪酒店等，單筆交易滿8,000元享LINE POINTS 200點回饋，單筆交易滿15,000元再享300點回饋，等同最高可得500點。

若還沒買蛋糕也免驚，即日起至5月21日止，用戶可於包括一之軒、聖保羅烘焙花園、悄悄好食等全台指定「精選烘焙/麵包店」實體店面領取專屬優惠券，單筆消費滿500元即可折抵25元。想安排一趟與母親的親密旅遊，LINE Pay攜手雄獅旅遊、星宇航空力挺想帶媽媽玩樂的心。即日起至5月12日止，透過星宇航空官網及手機App購買台灣出發行程，以LINE Pay付款單筆消費滿2萬元享LINE POINTS 3％回饋。

至5月25日止，於雄獅旅遊官網及門市使用LINE Pay付款，單筆消費滿1萬元享LINE POINTS 6％回饋。吃喝玩樂犒賞媽媽後，再送上心意滿滿的精選禮物，保證讓母親大人心花怒放。LINE Pay與PChome於8日20點至23點推出限時回饋，用LINE Pay單筆消費滿3萬元享LINE POINTS 2,500點回饋，挑選好禮就趁今晚。而樂天市場至6月底前也推出每週五、六、日筆筆享LINE POINTS 7％點數回饋，隨時都能盡情買。

此外，保健食品、美妝保養品等也是祝福母親常保健康亮麗的送禮首選，包括白蘭氏、克蘭詩、KAFEN、達摩本草、iQueen等多家美妝保養服飾品牌，則於各品牌母親節活動期間推出官網或指定門市消費用LINE Pay賺LINE POINTS回饋，讓用戶聰明消費賺回饋。

LINE Pay也邀請用戶分享溫馨5月的幸福氛圍，即日起至5月28日，透過LINE Pay愛心捐款平台捐款滿100元兩次，即享LINE POINTS 18點回饋，讓幸福氛圍散播到社會的每個角落。