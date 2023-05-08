2男在新店民族路上發生衝突。（新店警分局提供）

新北市新店區今（8）日傍晚在民族路上，一名周姓男子突然徒手攻擊一名喝醉的陳姓男子，造成陳男傷重送醫。周男毆打陳男後隨即駕車逃離現場。警方獲報後透過調閱監視器鎖定周男，立即在秀朗橋上攔下周男，同時在他身上搜出1包毒品，事後周男辯稱，因陳男拿手機拍他，且不斷胡言亂語才會失控打人。

據悉，新店民族路傍晚5時許，有民眾目擊2名男子因不明原因當街互毆，警方獲報後趕抵現場，發現喝醉酒的38歲陳姓男子臉部瘀傷倒臥在地，立即將其送往新店慈濟醫院，目前仍因腦出血留院觀察中，至於打人的嫌犯則駕車逃逸。

警方立即通報線上警網攔截圍捕，並調閱監視器鎖定涉案的車輛，不久後警方在秀朗橋上發現周男衣著特徵與嫌犯相符，且手部有挫傷及血跡，立即上前依傷害罪準現行犯予以逮捕，同時在周男身上起出毒品K他命1包。

事後周男向警方辯稱，陳男在旁胡言亂語還持手機對他錄影，他一時情緒失控才會動手打人。警方訊後依傷害罪嫌將周男送辦，至於持有三級毒品則另行函請裁罰。

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