精英公告首季財報表現，單季合併營收年減41％、季減兩成，為44.3億元。在營收未達經濟規模、但營運管理仍有固定管銷費用支出下，單季營業淨損0.43億元，稅後純益年減約97％、降至0.56億元，較上季轉虧為盈。

精英表示，該季受到總體經濟情勢衰退、客戶因終端市場需求疲軟，仍有一定庫存待去化，加上阿根廷外匯管制和通貨膨脹影響，導致該區域客戶出貨延遲，皆為該季帶來不利影響。

展望第二季，精英認為終端市場需求仍未見復甦，預期產業庫存去化後，整體能見度須俟下半年漸趨明朗，精英經營團隊也將持續進行精益生產計畫，並調整產品組合及改善結構性獲利能力。

秉持「永續地球、貢獻社會、誠信企業」的集團核心價值，精英並發布永續發展三年工作計畫，宣示在三大面向承諾為環境與地球永續發展盡最大心力。包括透過加強碳、能源及產品管理，並導入溫室氣體管理平台及導入ISO50001、ISO14067，以達「永續地球」目標，並持續著重關鍵人才策略，建立人權認知及擴大社會參與，以「貢獻社會」，第三則是「誠信企業」，透過完善風險管理與智慧財產權制度，以建立永續韌性的供應鏈。

精英也於電腦今年證交所舉辨的「第九屆公司治理評鑑」取得亮眼成績，並在2月份通過台灣智慧財產權管理TIPS A級認證。精英承諾將持續強化智慧財產權的保護與管理，以專利與營業秘密雙軌保護機制，並與公司經營策略相連結，提升競爭力。