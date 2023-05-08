79歲「遠東首席歌后」楊小萍於60年代走紅，溫柔嗓音和端莊形象受到大眾喜愛，唱紅了許多經典歌曲《酒醉的探戈》、《美酒加咖啡》、《夢醒不了情》等，她也跨足電影界拍攝許多作品，曾創下輝煌的票房紀錄，近日楊小萍離世，秀場天后陳今佩透露楊小萍生前罹患失智症，求證楊小萍弟弟楊慶煌經紀人卻反駁陳今佩的說法：「跟陳今佩小姐早就多年未見面，不懂陳今佩小姐何來的失智？！她自己想像出來的嗎？她能直接講誰說的？！」。

據《三立新聞網》報導，陳今佩透露：「圈內沒有人敢說，楊小萍73歲那年罹患失智症的」，算起來楊小萍離患失智症已有6年。不過求證楊小萍的弟弟演員楊慶煌經紀人，經紀人向《中時新聞網》反駁該言論：「楊小萍女士完全沒有失智！家庭幸福美滿，身體健康，這幾年低調是為了想好好休息陪伴家人，含飴弄孫享受家庭的幸福，跟陳今佩小姐早就多年未見面，不懂陳今佩小姐何來的失智？！她自己想像出來的嗎？她能直接講誰說的？！」建議對方積口德，說點楊小萍在歌壇的正面貢獻為妥。

楊小萍與楊慶煌是相差17歲的姊弟。（圖／中時資料照）

楊小萍在上海出生，在家中排行第五，三歲就跟著家人在台灣彰化定居，楊小萍父親在當地經營戲院，她從小學習民族舞蹈，獲得許多冠軍，中學時和二哥同遊台北，恰好遇到空軍康樂隊招考演員，兄妹抱著好玩的心態報名，結果楊小萍被錄取，從此大展才華。除此之外楊小萍十分有愛心，常常為老人院、孤兒院舉辦慈善義演，因此有「慈善歌后」的封號。