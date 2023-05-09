路透社報導，印度、越南、泰國、菲律賓、印尼及汶萊海軍艦艇與飛機從昨天起展開為期兩天的海洋階段「東協－印度海上演習」（ASEAN-India Maritime Exercise,AIME 2023）。

上述印度消息人士指出，當中國海上民兵船駛向他們時，他們在越南專屬經濟區（Exclusive Economic Zone），但當這些民兵船與海軍船艦交會時，沒有發生任何對峙。

一名越南專家表示，中國當局似乎正使用這個海上民兵組織，威嚇和擾亂這項海軍演習。針對這起事件及可能動機，中國當局未就路透社詢問作出回應。印度及越南政府不予置評。

史丹佛大學（Stanford University）Myoushu計畫（南海）負責人鮑爾（Ray Powell）表示，這些船隻屬於該區域的中國「瓊三沙漁」民兵船隊。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1120508