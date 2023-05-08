警察受軍訓話題近日引發各界討論。民眾黨台北市議員林珍羽8日在《新聞大白話》節目質疑，民進黨政府一直營造兩岸終須一戰的氣氛，對台灣是好的嗎？況且台北市警力已經不夠，就她所知已有5位被調去受種子教官訓，會否影響到台北市甚至其他縣市的治安？警政單位應交代清楚。

「其實我一直非常關注的就是，我們台北市的警力，到底會不會被調去支援國軍相關的訓練？各位，有啊！」林珍羽表示，警察局相關單位跟訓練科的同仁，有特別來辦公室跟她說，因為她在質詢的時候有特別問這一條。

林珍羽提到，他們有說到，他們有特別去詢問，因為他們要受訓的這個叫作種子教官。種子教官他本身可能是特勤，或者是他本身有教官資格，所以這一塊在台北市的警力，目前就她知道的，大概有5位，已經被調去5位了，其中還有特別問到說，他們是請公假去做訓練的。

「但是現在我要追問的是說，你去訓練完之後，他要訓練誰？」林珍羽質疑，是訓練我們台北市的員警嗎？但台北市員警現在的編制還沒有滿額，我們的警力是不夠的！所以這件事情不能就這麼淡淡過去。今天不管是國防部也好，台北市警局，警政一條鞭的狀態下，你們要交代清楚。

林珍羽直言，會不會壓縮到台北市的治安？甚至影響到各縣市的治安？「你們要講清楚，不要讓台灣人民深陷到一個非常恐懼的狀態！」目前的緊張關係，應該算是兩岸開放交流以來，算是史無前例的緊張。從烏俄戰爭以來，假設民進黨政府一直營造兩岸終須一戰的狀態，來去備戰的話，這樣子的氣氛一直籠罩在台灣的環境裡面，對台灣來說是好的嗎？