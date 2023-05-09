澳洲聯邦政府強調，這項計畫的宗旨是直接緩解物價壓力和通膨。

澳洲財長查爾默斯（Jim Chalmers）在聲明表示，這項預算的核心是直接減輕生活成本壓力，而且不推高通膨。民眾飽受物價壓力，政府精心設計這筆預算來減輕生活成本壓力，而不是加重通膨。

除此之外，澳洲政府也打算對500萬個低收入家庭、100萬家小型企業，以及退休族群提供電費帳單補貼。查爾默重申，他的預算將限制支出，以防增加通膨壓力。

澳洲政府日前宣布在預算案提列113億澳元，為長者照護勞工加薪，同時宣布加徵5％的菸草稅和對油氣公司額外徵稅24億澳元。

澳洲第一季通膨雖有降溫，但仍然位在近30年高點的7％，並遠遠超出澳洲央行2％至3％的目標。澳洲央行於去年5月啟動升息循環，將利率由歷史低點0.1％調升至3.85％，讓民眾飽受壓力。

澳洲央行繼4月暫停升息後，市場普遍預期5月將按兵不動，但央行以通膨頑強為由宣布升息1碼，出乎市場意料。央行日前示警，鑑於生產力成長率低、能源價格攀升和租金躥揚，澳洲通膨仍存在上行風險。

另一方面，儘管澳洲央行在過去一年連翻升息，但澳洲4月商業狀況依然維持穩健。

根據澳洲國民銀行（NAB）8日公布，4月商業景氣指數較3月下降2點至14，但仍高於長期平均，並符合市場預期。4月企業信心攀升1點至零，走出前兩個月指數陷入負值頹勢。

NAB首席經濟學家歐斯特（Alan Oster）表示，商業景氣指數雖持續下滑，不過依然遠遠高於長期平均水準。